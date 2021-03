Inter, stai attenta: il bomber è tornato

Torino-Inter è in programma domani alle ore 15:00. Antonio Conte ha un pericolo in più a cui badare: Andrea Belotti è tornato.

Il Torino è pronto a mettersi il peggio alle spalle ed a ripartire. Dopo la sconfitta contro il Crotone di Serse Cosmi, la squadra di Davide Nicola ha lavorato per ripartire e cercare punti utili in classifica generale di Serie A 2020/2021. La squadra di Urbano Cairo vuole mettersi alle spalle anche il periodo negativo dovuto al focolaio da Covid-19 scoppiato tra i calciatori e lo staff. E’ proprio a tal riguardo che giunge, oggi, una notizia finalmente positiva.

Torino-Inter, i convocati

E’ in programma domani allo stadio Olimpico di Torino il match tra i granata e l’Inter di Antonio Conte. La gara, valevole per il ventisettesimo turno di Serie A, inizierà alle ore 15:00. Per il match contro i nerazzurri, il tecnico dei piemontesi ritrova Andrea Belotti, guarito in settimana dal Coronavirus e tornato a disposizione dell’allenatore e dei compagni di squadra.

Belotti non è il solo a ritornare. Anche Bremer è risultato negativo al tampone molecolare di routine e potrà essere a disposizione. Con ogni probabilità partirà dalla panchina. Entrambi risultano essere nella lista dei convocati diramata dallo stesso club qualche minuto fa sul proprio profilo Twitter.