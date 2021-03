Grandissima vittoria del Bologna per 3-1 contro la Sampdoria grazie alle reti di Barrow, Svanberg e Soriano. Tre punti fondamentali per gli emiliani che ora in classifica hanno 31 punti e 10 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, in attesa di Torino-Inter e di Cagliari-Juve.

Sinisa Mihajlovic, allenatore dei rossoblù, ha commentato la vittoria dei suoi in conferenza stampa: ”La prima frazione di gara della squadra non mi è piaciuta, non abbiamo fatto la solita partita e mi sono arrabbiato per questo. A volte abbiamo giocato meglio, come contro il Napoli, ma abbiamo perso. Nella ripresa non abbiamo rischiato quasi nulla e siamo riusciti a realizzare altri due goal”.

”Soriano può andare in Nazionale”

Il tecnico serbo si è poi prolungato sulla corsa salvezza: ”Siamo salvi? Ci godiamo questi tre punti, poi penseremo al match contro il Crotone. Ma non possiamo ripetere la prestazione di oggi del primo tempo, altrimenti non vinceremo la sfida contro i calabresi”.

La conferenza stampa di Mihajlovic si è conclusa sulla prestazione di Soriano: ”Soriano deve giocare bene con noi. Sono certo che la convocazione all’Europeo arriverà se continuerà con queste prestazioni, le due cose vanno di pari passo””.