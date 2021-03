Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, è intervenuto in diretta ai microfoni di SKY dopo la vittoria di campionato sul Cagliari. Risposte interessanti su Ronaldo.

Andrea Pirlo porta a casa un 3-1 per la sua Juventus in occasione della sfida contro il Cagliari, e cerca così di mettersi sulla scia dell’Inter per la cima della classifica. Il tecnico bianconero ai microfoni di SKY interviene così in merito: “Sappiamo che serve l’impresa, dovremo provare a vincerle tutte fino alla fine e sperare che l’Inter perda punti per strada. Oggi abbiamo ritrovato Morata fin dall’inizio. Ora che sta bene, possiamo farlo giocare e quindi abbiamo a disposizione due punte effettive. Così è più facile giocare e diventa migliore la nostra proposta”.

Pirlo interviene su Ronaldo e sul fatto in Cagliari-Juventus

Tutta l’attenzione in settimana è stata rivolta a Cristiano Ronaldo. Nell’occhio del ciclone il portoghese ci è finito a causa dell’eliminazione dei bianconeri in Champions League in favore del Porto. Ronaldo, infatti, è stato acquistato dalla società torinese proprio con l’intento di vincere il trofeo più ambito e ancora non ci è riuscita. Da qui le polemiche sull’ex Real Madrid e le discussioni sul futuro.

Pirlo cerca di placare così le voci: “Ronaldo non ha parlato dopo l’eliminazione perché era arrabbiato come tutti noi. Inoltre, non ha parlato ai microfoni perché come sempre lo ha fatto sul campo”.

Il tecnico, poi, fa da scudo anche sull’episodio polemico di questa sera, vale a dire un brutto fallo di Ronaldo in area di rigore su Cragno, non sanzionato dall’arbitro. Secondo Pirlo la decisione è giusta: “Non è stato espulso perché si è trattato di un intervento di gioco. Cristiano guardava la palla e non si è accorto dell’avversario. C’è un Var che decide ed evidentemente ha visto così”.