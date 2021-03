Brutte notizie per la Roma di Paulo Fonseca. I giallorossi dovranno fare a meno di Henrikh Mkhitaryan, uno dei perni fondamentali della rosa.

Si complicano le cose per la Roma di Paulo Fonseca. Il tecnico sarà costretto a fare a meno di uno dei suoi titolarissimi, attualmente fermo ai box per un infortunio. Henrikh Mkhitaryan si è infortunato durante la gara dei Quarti di finale di Europa League contro lo Shaktar Donetsk. Il suo infortunio, apparso sin da subito serio e preoccupante, sembra essere il nuovo grattacapo del tecnico giallorosso. Dopo ulteriori esami clinici, infatti, è arrivata la batosta che costringerà il calciatore ad un lungo stop.

Infortunio Mkhitaryan, le condizioni

Brutto infortunio per Henrikh Mkhitaryan. La lesione muscolare rimediata durante la gara europea sembra essere più importante del previsto. Come riporta ‘Fantacalcio.it’, gli esami strumentali di routine hanno evidenziato, infatti, una lesone muscolare al soleo del polpaccio destro. Sarà un lungo stop il suo: aveva già saltato la sfida contro il Parma. Dovrà fermarsi, ora, per tre o quattro settimane, saltando i match contro Napoli e Sassuolo. E’ a rischio, invece, la sua presenza all’eventuale prossimo match di Europa League. Il rientro, al momento, è previsto per l’11 aprile, quando i capitolini affronteranno il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Mkhitaryan salterà anche le tre gare di Qualificazioni ai Mondiali con la maglia dell’Armenia.