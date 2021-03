Kingsley Coman finisce nei guai. Multa salatissima per l’esterno del Bayern Monaco. Il motivo? Tutta colpa della sua Mercedes.

Guai in arrivo per Kingsley Coman. L’esterno del Bayern Monaco si è reso protagonista di un episodio saltato alla ribalta, soprattutto sui social network. La colpa è tutta della sua fiammante Mercedes AMG. Ma andiamo per gradi. La ‘BILD’ racconta che il nazionale francese si è presentato alla sessione di allenamento con la sua auto, una Mercedes appunto. E quindi? La sanzione pecuniaria arriverà perché Audi, sponsor dei tedeschi ha fornito, ad inizio stagione, un’auto ad ogni calciatore.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Coman multato dal Bayern Monaco

Non ci ha pensato due volte Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del club, che aveva già affrontato la stessa questione con Jerome Boateng e Robert Lewandowski. A Coman, però, è andata peggio: il calciatore è stato bloccato dallo staff della security che gli ha negato l’accesso all’impianto di allenamento. L’ex Juventus è stato costretto a parcheggiare il suo lussuoso SUV in strada, all’esterno del parcheggio del centro sportivo.

LEGGI ANCHE >>> Un campione del PSG strizza l’occhio a Pirlo

Il francese, secondo quanto riferito da ‘As.com’, è stato multato per circa 50mila euro. Poca roba visti gli otto milioni netti a stagione percepiti dal club bavarese. Un episodio che di certo resterà impresso nella mente del calciatore e del resto dei compagni di squadra.