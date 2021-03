Durante la sfida contro il Real Madrid, è emersa una tegola pesante per l’Atalanta di Gasperini. Si è fatto male uno dei titolari.

L’Atalanta sta giocando in questi minuti la sfida contro il Real Madrid, un match messosi in salita dopo l’errore di Sportiello che ha propiziato la rete di Benzema sull’assist al bacio di Modric. Se già alla vigilia sembrava molto difficile rimettere in piedi la qualificazione, con un gol di svantaggio contro una compagine gloriosa ed abituata alle grandi occasioni come il Real Madrid, diventa ancora più proibitivo.

Mancano ancora diversi minuti, tutto può succedere, ma per Gasperini pare stiano cominciando a mancare anche le forze mentali. Testimonianza concreta il fallo di Toloi su Vinicius per il calcio di rigore realizzato poi da Sergio Ramos. Insomma, una partita messa male che sarà di sicuro difficile da rialzare.

Oltre ad un risultato duro ed una prestazione alla quale servirebbe un vero miracolo, ci si mettono anche i problemi fisici per Gasperini che ha perso uno dei suoi titolari proprio durante la partita.

Real-Atalanta, tegola pesante per Gasperini

In avvio di secondo tempo, infatti, l’Atalanta è stata costretta a rinunciare ad uno ei suoi giocatori migliori a causa di un infortunio. Si tratta di Gosens che, a ridosso dell’ora di gioco, ha accusato un problema fisico.

Dalla panchina si è provato a capire l’entità dell’infortunio, ma il giocatore ha subito lasciato intendere che non c’erano i presupposti per continuare a giocare. Tegola pesante per Gasperini che è stato costretto al cambio, lanciando cosi Ilicic in campo.

Da capire, tra l’altro, le condizioni di Gosens. Anche in vista delle prossime partite potrebbe risultare una tegola molto pesante per la Dea.