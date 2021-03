Il calciomercato della Juventus si baserà essenzialmente sulla rivoluzione bianconera in mezzo al campo. Paratici punterà con forte decisione su un nuovo regista e una nuova mezz’ala di tecnica e qualità

Il calciomercato della Juventus è pronto a entrare nel vivo in vista della prossima sessione estiva. I bianconeri punteranno con forte decisione su una rivoluzione totale del centrocampo. Servirà una linea mediana di maggiore qualità e fisicità. Pirlo avrà bisogno di giocatori capaci nel dettare il ritmo di gioco, ma abili anche nell’attaccare la profondità e inserirsi negli spazi. I nuovi acquisti dipenderanno dal piano cessioni. Ramsey potrebbe salutare la Juventus di fronte a un’offerta cash da circa 15-20 milioni di euro. Il centrocampista gallese piace particolarmente in Premier League, occhio all’interesse del Manchester United.

Non solo Ramsey, la Juventus valuterà anche i possibili addii di Alex Sandro, Dybala o Ronaldo, Bonucci, Rabiot e Bernardeschi. Un piano cessioni per garantire l’affondo concreto su un doppio centrocampista in vista della prossima stagione. Un regista e una mezz’ala. Occhi puntati su Locatelli: sarà lui il primo obiettivo di Paratici. Il centrocampista del Sassuolo è stato individuato da Paratici e Pirlo come giocatore ideale per la linea di metà campo bianconera. Un rinforzo in chiave presente, ma soprattutto in vista del futuro.

Calciomercato Juventus, Locatelli nuovo regista: Pogba e Milinkovic-Savic per il ruolo di mezz’ala

Locatelli, valutato circa 40 milioni dal Sassuolo, rappresenterà il primo obiettivo del mercato bianconero. Paratici potrebbe affondare il colpo già nel corso dei prossimi mesi per poi perfezionare l’acquisto a cavallo della prossima estate. Non solo Locatelli, la Juventus punterà con forte decisione anche su un altro centrocampista, un profilo forte fisicamente, capace di attaccare gli spazi, dotato di tiro dalla distanza e abile anche nel gioco aereo.

Il sogno nel cassetto resta legato al possibile ritorno di Pogba. 100 milioni di euro la valutazione del francese fatta dal Manchester United, cifra improponibile per le casse bianconere. Ecco perchè Paratici potrebbe dirottare le sue attenzione su Milinkovic-Savic, il quale potrebbe lasciare la Lazio per una cifra vicina ai 50 milioni di euro.