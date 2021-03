Il successore di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli potrebbe essere Paulo Fonseca, oggi alla Roma. Giungono sempre più indiscrezioni in merito.

Le sorti del Napoli in campionato si stanno decisamente risollevando, ma il futuro di Rino Gattuso sembra essere comunque lontano dal Vesuvio. Di rinnovo non si parla ormai da mesi e il progetto non pare possa proseguire insieme per divergenze di visione tra l’allenatore e la dirigenza partenopea. Tra i nomi che piacciono a De Laurentiis per il futuro c’è quello di Paulo Fonseca, oggi tecnico della Roma ma anche lui in una posizione incerta.

Pochi giorni fa in realtà l’allenatore giallorosso si è detto orgoglioso della sfida che sta affrontando in panchina, poiché alla guida di un top club europeo. Tuttavia, ha poi affermato di voler vincere titoli internazionali e quindi voler vivere una sfida che glielo consenta. Ciò ha fatto storcere qualche naso, pensando che Fonseca possa riferirsi a una poca competitività della Roma a livello internazionale.

Fonseca prossimo allenatore del Napoli: la rivelazione

Il giornalista Maurizio Pistocchi durante la trasmissione “I Tirapietre” in onda su Radio Amore Campania ha rivelato in merito un retroscena: “Attualmente il Napoli è in zona Champions League e se la giocherà. Contro il Milan ha disputato una buona gara, peccato che Gattuso abbia schierato Bakayoko.

Tuttavia, la sfida decisiva sarà con la Juventus che non potrà permettersi di perderla. Se, invece, vince il Napoli allora mette fuori gioco sia Atalanta che Roma, sue competitor per la zona europea. Comunque, persone informate mi dicono che il prossimo allenatore del Napoli sarà Paulo Fonseca”.