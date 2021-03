Guai in vista per la Juventus di Andrea Pirlo e per la Nazionale USA. Weston McKennie non è stato convocato causa infortunio.

Ennesima gatta da pelare per Andrea Pirlo e la sua Juventus. L’annuncio arriva direttamente da Gregg Berhalter, commissario tecnico della Nazionale statunitense. Il motivo? Weston McKennie ed il suo stop a causa di un infortunio. Il centrocampista bianconero, infatti, non sarà a disposizione della Nazionale per un problema fisico.

Infortunio McKennie, parla Gregg Berhalter

Weston McKennie è fermo ai box a causa di un fastidio all’anca che si porta dietro da qualche tempo. Per questo motivo, il calciatore della Juventus non figurerà nell’elenco dei convocati della Nazionale USA per le prossime gare. L’americano salterà l’amichevole contro la Jamaica in programma il prossimo 25 marzo e la sfida contro l’Irlanda del Nord del prossimo 28 marzo.

A comunicare la notizia è stato lo stesso commissario tecnico degli americani in conferenza stampa. Ecco quanto dichiarato: E’ stato escluso dal roster a causa di un lieve infortunio. Abbiamo dovuto lasciarlo fuori dai convocati, purtroppo, in questa occasione”.