La Juventus ha cominciato a programmare il futuro: Demiral potrebbe partire mentre il futuro di Chiellini resta incerta, occhi su Lovato

La Juventus studia le strategie di mercato per rifare il look in estate. In casa bianconeri sono convinti che sia arrivato il momento di rivedere qualcosa. Il ciclo è giunto al capolinea. Il campionato non è ancora chiuso ma la netta sensazione è che al termine della stagione si registrerà il passaggio di consegne all’Inter.

La dirigenza bianconera dunque sta lavorando per definire i piani di mercato. Alcune decisioni potrebbero subire delle rivisitazioni rispetto a quanto previsto inizialmente. Potrebbe essere il caso di Demiral. Il centrale turco non è più un intoccabile. L’unico juventino in questo momento incedibile nel blocco arretrato appare essere Matthijs De Ligt.

Calciomercato Juventus, Demiral possibile sacrificato per fare posto ai nuovi

Il punto sulla situazione della Juventus è stato compiuto dalla Gazzetta dello Sport. La rosea ha rivelato le mosse che si stanno preparando nella società del presidente Andrea Agnelli.

Il nome gettonato verso l’uscita sembrerebbe essere quello di Merih Demiral. Potrebbe essere lui ad abbandonare, nonostante pochi mesi fa la Juventus lo avesse dichiarato incedibile. Sul calciatore ex Sassuolo aveva messo gli occhi il Napoli, che cercava un’alternativa di livello alla coppia composta da Koulibaly e Manolas.

Il difensore tuttavia potrebbe fare le valigie a luglio. Ancora incerto invece il futuro di Giorgio Chiellini. L’esperto difensore toscano è in scadenza di contratto. La Juventus e il suo capitano non hanno ancora sciolto le riserve ma non è da escludere che possano decidere di salutarsi in estate.

In entrata si guarda con particolare interesse al 2000 dell’Hellas Verona Matteo Lovato, arrivato a gennaio di un anno fa in punta di piedi dal Padova, club di serie C, e capace di ritagliarsi uno spazio cospicuo nella formazione di Ivan Juric.

La politica di ringiovanimento potrebbe essere poi proseguita anche attraverso il rinnovo di Radu Dragusin. Il difensore rumeno potrebbe entrare in pianta stabile in prima squadra. Il calciatore al momento ha trovato maggiore spazio nella seconda squadra.