Il presidente dell’Hyeres, quarta serie francese, attacca Ronaldo: “Se Ronaldo giocasse in da noi, sarebbe in ospedale tra mezz’ora”

Cristiano Ronaldo ha ribadito in più circostanze che in tanti parlano e sparlano sul suo conto per avere qualche minuto di popolarità. Non sfugge a questa logica anche Mourad Boudjellal: difficilmente si sarebbero occupati di lui i media mondiali se non avesse deciso di puntare il suo indice contro CR7. Boudjellal è l’ambizioso patron dell’Hyeres, club francese di quarta divisione che ha deciso di provocare il calciatore capace di superare Pelé come numero di reti realizzati tra i professionisti.

Boudjellal ha bisogno di rilanciare il suo Hyeres, settimo nella National League 2 (la quarta serie francese), ed ha ingaggiato un grande ex calciatore, come Nikolas Anelka nel ruolo di direttore sportivo. Per presentarlo ha scelto RMC Sport, spiegando un progetto iniziato lo scorso 3 febbraio. Tantissime parole di elogio per il suo attuale dirigente ed una stoccata mica da ridere per Ronaldo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

La stoccata (gratuita) a Ronaldo: “Dovremmo portarlo all’ospedale”

“Ci vuole molta umiltà per entrare nel mondo amatoriale quando ti chiami Nicolas Anelka. Ha accettato volentieri questo incarico, vuole contribuire con la sua visione, trasmettere conoscenza. È una sfida per lui. National 2 è un campionato atipico, servono giocatori adatti, che conoscano il torneo”, ha spiegato Boudjellal durante la sua chiacchierata con l’emittente transalpina.

LEGGI ANCHE >>> Inter, le strategie del mercato estivo: doppio acquisto e tripla cessione

“Ho la ferma convinzione – ha poi aggiunto il patron dell’Hyeres – che se Cristiano Ronaldo giocasse in quarta divisione, sarebbe in ospedale tra mezz’ora”. Una mera provocazione per un atleta straordinario, già solo dal punto di vista fisico, qual è l’attaccante della Juventus.