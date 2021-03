Calciomercato Inter, in quattro verso l’addio: Sanchez resta

Il calciomercato dell’Inter si prepara a entrare nel vivo già dalle prossime settimane. Situazione società da valutare, ma a prescindere dalla possibile cessioni non ci saranno stravolgimenti sul fronte mercato

Come cambierà il calciomercato dell’Inter in vista della prossima sessione estiva? I piani nerazzurri partiranno dal capitolo cessioni: quasi certi gli addii di Kolarov e Young, mentre restano da valutare quelli ipotetici di Perisic e Sensi. I primi due, fuori dai paini tattici di Conte lasceranno l’Inter quasi sicuramente a costo zero, mentre Perisic e Sensi potrebbero fruttare circa 40 milioni alle casse nerazzurre.

Non è escluso che i due giocatori possano restare a disposizione di Conte anche per la prossima stagione. La società nerazzurra ascolterà possibili offerte e le valuterà prima di procedere sul da farsi. Quasi certa, invece, la conferma di Sanchez: l’attaccante cileno, dopo un’ottima seconda porta di stagione, si sarebbe guadagnato la fiducia di Conte e la riconferma in vista del futuro.

Calciomercato Inter, caccia al vice Lukaku: Dzeko e Giroud in cima alla lista nerazzurra

Il mercato nerazzurro partirà dalla ricerca di un vice Lukaku in vista della prossima stagione. Piacciono Dzeko e Giroud, ma occhio anche al possibile affondo su Vlahovic. Come riportato nelle scorse ore, Dzeko rappresenta l’obiettivo numero uno per rinforzare l’attacco nerazzurro. Il pupillo di Conte potrebbe lasciare la Roma in vista della prossima estate. Più complicato l’affondo su Giroud, soprattutto perchè il Chelsea sarebbe pronto a offrire al francese il rinnovo contrattuale di uno o due anni.

Più defilata la possibile trattativa con la Fiorentina per Vlahovic. L’attaccante classe 2000 ha una valutazione di circa 40 milioni di euro. Sul centravanti viola resta forte anche l’interesse della Roma. Appuntamento alla prossima sessione di calciomercato: le strategie nerazzurre si preparano a entrare nel vivo.