A Nyon è avvenuto il sorteggio per i quarti di finale e gli accoppiamenti in semifinale di Europa League, coinvolta una sola italiana: la Roma.

Nella sede della UEFA a Nyon sono stati sorteggiati quest’oggi i quarti di finale di Europa League e anche gli accoppiamenti per le semifinali. Le gare si disputeranno l’8 e il 15 aprile, rispettivamente andata e ritorno. Le semifinali, invece, si disputeranno il 29 aprile e il 6 maggio. L’unica italiana presente alle urne è stata la Roma, mentre le altre squadre europee sono ancora in gioco sono: Ajax, Arsenal, Dinamo Zagabria, Granada, Manchester United, Slavia Praga, Villarreal.

Europa League, il sorteggio dei quarti di finale e delle semifinali

Per quanto riguarda il criterio scelto per il sorteggio, è libero. Gli accoppiamenti saranno invece numerati da 1 a 4 per le semifinali, le quali si sono stabilite subito dopo. Poi è avvenuto un ulteriore sorteggio per determinare la squadra di casa nella sede della finale, ma esclusivamente per motivi burocratici. La gara si disputerà allo Stadion Energa di Danzica, in Polonia. Infine, teste di serie non esistono e nemmeno vincoli di tipo geografico.

QUARTI DI FINALE

Granada – Manchester United

Arsenal – Slavia Praga

Ajax – Roma

Dinamo Zagabria – Villarreal

ACCOPPIAMENTI SEMIFINALI

Granada/Manchester United-Ajax/Roma

Arsenal/Slavia Praga-Dinamo Zagabria/Villarreal