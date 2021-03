Gigi Buffon, anni 43, riflette sul futuro: la conferma alla Juventus è tutt’altro che certa e ci sono varie ipotesi sulla sua prossima destinazione

Non ha intenzione di smettere, non vuole fermarsi, ha comprato guanti nuovi che intende consumare come aveva fatto coi precedenti. Gigi Buffon, anni 44 a gennaio, vuole continuare a giocare per battere nuovi record, sta bene, si sente in forma, non crede di aver esaurito energie fisiche e mentali per lasciare spazio ad altri. Il suo futuro alla Juventus è in bilico ma anche senza rinnovo la volontà, a quanto pare, sarebbe quella di ripartire da un’altra squadra. Una scelta che ha del sorprendente alla luce della carta d’identità. Ma Buffon, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, non ha alcuna intenzione di smettere.

Juventus, Buffon decide sul futuro

Al momento c’è una sola certezza: Gigi vuole conquistare l’ennesimo scudetto con la sua Juventus. Dopo si vedrà cosa fare in estate. Il suo contratto scade nel 2021 e non c’è ancora accordo sul rinnovo. Ovviamente la questione non è economica ma di progetti e prospettive. In caso di addio, però, Buffon avrebbe già le idee chiare. Non vuole lasciare e si sta guardando attorno per una nuova destinazione.

Secondo la Gazzetta, Buffon o resta o deciderà di chiudere la carriera in un altro glorioso club come ha fatto Casillas col Porto. Questo perché l’ex Parma sta bene e non ha alcuna intenzione di smettere. La Juventus l’aveva già salutata prima di approdare al Psg, poi è tornato e a fine stagione potrebbe di nuovo salutarla, stavolta definitivamente. Almeno da portiere. Ma senza dismettere i guanti.