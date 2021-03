Come riporta il Corriere dello Sport, il rinnovo di Inzaghi con la Lazio si troverebbe in una fase di stallo

La Lazio è stata eliminata dalla Champions League ad opera del Bayern Monaco, in un ottavo che non è stato mai in bilico. In campionato è settima in classifica a sei punti dal quarto posto occupato dall’Atalanta. In casa biancoceleste tiene banco il rinnovo di contratto, che scade a giugno, di Inzaghi che tarda ad arrivare.

Come riporta il Corriere dello Sport, il rinnovo del tecnico sarebbe in bilico. A febbraio c’era stato una sorta di principio d’accordo: triennale da 7,5 milioni di euro netti (almeno) a salire con i bonus legati poi ai piazzamenti, ma per Inzaghi, che non ha nessuna fretta, l’offerta doveva essere rivista e poi con il passar del tempo la trattativa si è raffreddata. Dietro questo stop, a quanto pare, ci sarebbe la volontà da parte del tecnico di tenersi aperte altre porte, tra le quali quella della Juventus, che lo segue da tempo e potrebbe vivere una nuova rivoluzione in estate.

Allegri è il sogno di Lotito

Secondo il quotidiano sportivo, questa situazione di stallo non può continuare ancora e deve essere risolta il più presto possibile. Lotito si starebbe guardando intorno per eventuali sostituti. I nomi che piacciono al patron sarebbero quelli di Gattuso, Gotti e il sogno impossibile Allegri (soprattutto senza qualificazione Champions).

La qualificazione Champions è il punto di svolta che cambierebbe, radicalmente, gli obiettivi di mercato della società capitolina: dalla squadra ,che deve essere rinnovata, alla scelta di un possibile nuovo allenatore.