Arturo Vidal è reduce da un’operazione al ginocchio ma non perde l’occasione per lanciare un messaggio positivo sul suo recupero.

L’Inter è la regina indiscussa del gossip della Serie A, dopo lo stop imposto dall’ATS di Milano per evitare l’espansione di un focolaio che sembra essere nato dalle parti di Appiano Gentile.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

L’attenzione attratta rischia di non essere positiva per i nerazzurri, costretti a fermarsi prima di una possibile fuga in vetta alla classifica, ma dopo aver perso alcuni giocatori importanti come il capitano Handanovic e De Vrij a causa del Covid.

Il rinvio della partita con il Sassuolo ha generato polemiche

LEGGI ANCHE >>> Juve tra ritorni ed assenze presenze a metà, Pirlo all’ennesima conta dei disponibili

A portare un po’ di sereno all’interno dei ranghi dell’armata di mister Conte ci pensa dunque un fedelissimo, Arturo Vidal. Il cileno è fermo per un infortunio che ha fatto anche temere per la stagione del centrocampista, operato una settimana fa al ginocchio. È lui stesso che informa i suoi followers e sostenitori sui social che il recupero sta procedendo al meglio: “Iniziando la mia seconda tappa senza stampelle, più forte e felice che mai… Ora puntiamo più in alto”. Positività che non può che essere apprezzata dalla squadra.