In casa Roma ci si ritrova a leccarsi le ferite e fare la conta dei danni dopo la partita contro il Napoli. Doppia squalifica ed un infortunio pesante.

In casa Roma bisogna fare i conti con una situazione non particolarmente brillante, con il Napoli che si sta imponendo contro i giallorossi con una sfida che ha visto proprio i giallorossi venire completamente travolti dall’onda d’urto partenopea. Una squadra, quella azzurra, parsa tremendamente organizzata rispetto a quella allenata da Paulo Fonseca, colpevole – secondo i tifosi – di non aver schierato al meglio la formazione in campo.

Non solo. All’allenatore viene imputato anche un gioco poco brillante, al cospetto di un Napoli criticato tante volte nel corso degli ultimi mesi proprio per non aver messo in scena un tipo di gioco brillante. Cosi in casa Roma non solo bisogna leccarsi le ferite, dopo la sconfitta contro una diretta concorrente per il quarto posto.

Resta il piazzamento Champions, infatti, l’obiettivo di entrambe le squadre. La Roma, però, che ad ora rischia di vedersi distaccare in maniera considerevole. Il Napoli, infatti, ha anche una partita in meno che dovrà recuperare contro la Juventus. Oltre a questo, però, ci sono da segnalare cattive notizie per i giallorossi.

Roma, piove sul bagnato: ghiaccio in panchina per Dzeko

Nel corso del primo tempo Ibanez è stato ammonito, era diffidato e dunque scatterà la squalifica per il prossimo match che vedrà i giallorossi affrontare il Sassuolo. Non solo, visto che nella ripresa ad essere ammonito è stato Villar che, squalificato al pari di Ibanez, salterà allo stesso modo il prossimo impegno di campionato.

Una squadra praticamente decimata, quella di Fonseca, che si ritrova a dover fare i conti con gli squalificati ma non solo. Anche per Dzeko, infatti, sembra ci siano problemi. Il giocatore bosniaco è stato sostituito nella ripresa e – come riportato da Sky Sport – appena arrivato in panchina ha chiesto del ghiaccio.

Il problema per l’attaccante riguarderebbe il flessore, e dunque nelle prossime ore anche questa situazione sarà da monitorare costantemente. Insomma, per la Roma piove davvero sul bagnato.