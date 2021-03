L’Atalanta non ha alcuna intenzione di mollare: a Verona finisce 2-0 per la formazione allenata da Gasperini che blinda il quarto posto

Senza Muriel, Ilicic e Gosens, i primi due inizialmente in panchina e il terzo assente per infortunio, l’Atalanta batte anche l’Hellas Verona e blinda il quarto posto salendo a quota 55 punti. Funziona l’intuizione di Gasperini che, per sopperire all’assenza del tedesco, cambia modulo, passa alla difesa a quattro, eppure conferma gli stessi principi di gioco su cui si fonda, da anni, anche il lavoro a Verona del suo allievo Juric (in panchina c’era Paro per la sua squalifica). L’Atalanta vince 2-0 grazie ai gol di Malinovskyi su rigore e di Zapata su assist dello stesso centrocampista ucraino, uno dei giocatori più in forma della squadra di Gasperini.

L’Atalanta di Gasperini non si ferma

L’Atalanta, dopo l’eliminazione dalla Champions League, si rituffa nel campionato per concludere nel migliore dei modi la stagione. L’obiettivo è rientrare nelle prime quattro della classifica per tornare a disputare la massima competizione europea. I tre punti conquistati al Bentegodi sono preziosi in virtù del match di questa sera tra Roma e Napoli. Vittoria convincente per l’Atalanta nonostante una partita difficile, non bella, tra due squadre simili, che hanno pressato alto e giocato di ripartenza, con pochi spazi e tante interruzioni.

Gasperini propone Malinovskyi con Miranchuk e Zapata, Ilicic e Muriel entrano solo nel finale (traversa dello sloveno e il colombiano due volte vicino al gol), eppure bastano cinque minuti show dell’ucraino per vincerla. Rigore preciso e assist per il raddoppio di Zapata che raggiunge per il quinto anno consecutivo la doppia cifra in campionato. Nella ripresa Lazovic si rende pericoloso e il Verona crea poco altro per impensierire il rientrante Gollini. Vince l’Atalanta, trionfa Gasperini: funziona il cambio modulo e la Dea blinda il quarto posto.