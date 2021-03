Giungono sempre nuove conferme sull’acquisto da parte della Roma di Juan Musso, estremo difensore attualmente in forza all’Udinese.

Novità attendono il calciomercato dell’Udinese non appena arriverà l’estate. Juan Musso, infatti, sembra essere oggetto del desiderio di diversi club, pronti a farsi avanti. In pole position c’è la Roma ma anche l’Inter ha mostrato il suo interesse. Secondo quanto riferisce calciomercato.it, in vantaggio potrebbe esserci proprio la società di Friedkin, e anche dalla Spagna confermano i passi avanti dei giallorossi, pronti a sostituire Pau Lopez come titolare tra i pali.

Juan Musso tra Roma e Inter, addio Udinese in estate

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, insiste anche todofichajes.com, difficilmente potrà contare sull’apporto di Musso per la prossima stagione. Nonostante non sia stato esaltante fino a questo momento il cammino dei friulani in stagione, il portiere si è ben distinto ed è anche nel pieno della maturità, avendo appena 26 anni.

La Roma è consapevole di dover fronteggiare l’insistente interesse da parte dell’Inter, che potrebbe avere maggiore appeal per il calciatore, dato che lotta per la vittoria del campionato, ma al contempo la concorrenza di Handanovic potrebbe costituire un importante limite. Per tale motivo i giallorossi cercano di battere la concorrenza sul tempo e intavolano già la proposta. Pare che la società americana sia disposta a mettere sul piatto ben 20 milioni di euro. Tuttavia, la bottega dei Pozzo è notoriamente cara e ne richiede almeno 30. Il tempo potrebbe giocare a vantaggio del ribasso, ma tutto dipenderà da un’eventuale asta estiva.