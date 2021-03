Quale sarà il futuro di Dybala alla Juventus? La società bianconera valuterà se proseguire con la Joya o aprire all’immediata cessione in vista dell’estate: il bivio di mercato potrebbe subire un clamoroso ribaltone

La cessione di Dybala non sembrerebbe essere ormai così scontata come trapelato nel corso degli ultimi mesi. Come noto, la Juventus ha già inoltrato una nuova offerta contrattuale che collocherà l’attaccante argentino tra i 20 giocatori più pagati al mondo. Questo il messaggio di Agnelli nei mesi scorsi, ma l’entourage di Dybala potrebbe valutare nuove offerte e aspettare nuove proposte prima di accettare la proposta bianconera.

Un matrimonio leggermente in bilico, ma che potrebbe subire un’improvvisa sterzata in caso di addio a Cristiano Ronaldo. Qualora la Juventus decidesse di non proseguire con il portoghese, potrebbe aprire concretamente alla conferma di Dybala come punto di riferimento offensivo in vista del futuro. L’attaccante argentino, dal canto suo, qualora Ronaldo decidesse di lasciare la Juve, sarebbe più propenso a proseguire la sua carriera in bianconero per cercare di recitare una parte da leader assoluto senza esser oscurato da “profili più ingombranti”.

Rinnovo Dybala, si va verso la fumata bianca: cessione scongiurata?

Come detto, il nuovo piano della Juventus potrebbe coincidere con il rilancio dei giovani e un ridimensionamento del monte ingaggi. Dybala potrebbe essere confermato in caso di addio a Ronaldo, anche se, come detto, la Joya potrebbe valutare anche nuove offerte provenienti dalla Premier League e dalla Liga.

Il futuro di Dybala, rapportato dal punto di vista delle percentuali, potrebbe essere riassunto in un 70% conferma alla Juventus e un 30% cessione in estate. La Juventus valuterà il da farsi nei prossimi mesi: mercato a un bivio, ma ora la sensazione è che i bianconeri vorrebbero blindare la Joya in vista del presente, ma soprattutto in chiave futura.