Secondo quanto riportato da AS, Ronaldo vuole tornare al Real e sarebbe disposto anche a ridursi l’ingaggio

Dopo l’uscita dalla Champions agli ottavi ad opera del Porto e la sconfitta di domenica scorsa contro il Benevento, in casa Juve si è aperta una crisi profonda. Tutti sono stati criticati: da Pirlo a Ronaldo. La dirigenza bianconera avrebbe fatto delle riflessioni sul progetto tecnico iniziato l’estate scorsa.

Nell’ambiente bianconero sono incominciate a circolare tante indiscrezioni di mercato sia per quanto riguarda i calciatori che per eventuali sostituti di Pirlo. Il nome che è più sotto la lente d’ingrandimento è quello di Ronaldo. Sul portoghese ci sono voci sempre più insistenti su un ritorno al Real Madrid.

Le cifre secondo AS

Secondo quanto riporta AS, Ronaldo sarebbe pronto a rinunciare a dei soldi per tornare in Spagna. Come riporta la versione online del quotidiano, il Real sarebbe disposto ad offrire al portoghese un contratto da 25 milioni di euro all’anno. Il fuoriclasse con la Juve ha un ingaggio di 31 milioni all’anno e quindi dovrebbe rinunciare a sei milioni di euro.

La società piemontese sarebbe disposta a cedere Ronaldo e per farlo partire chiederebbe 25 milioni. Cifra sicuramente alla portata del Real Madrid. I tifosi della Juve vedrebbero partire il talento portoghese dopo soli tre anni, nonostante le smentite di Paratici e Nedeved.