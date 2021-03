La cantautrice vicentina Madame ha postato su Instagram i suoi famosi palleggi a bordo piscina con cui ricambiò il gesto di Cristiano Ronaldo

Classe 2002, 19 anni compiuti a gennaio. Sarebbe un prospetto molto interessante per i direttori sportivi dei migliori top club, a giudicare dai suoi palleggi. Peccato però di mestiere faccia… la cantante.

La storia Instagram postata da Francesca Calearo, in arte Madame, ha subito suscitato l’attenzione di tantissimi suoi fan che si sono chiaramente divertiti vedendola palleggiare ai bordi di una piscina.

La cantante vicentina ha dimostrato di cavarsela abbastanza bene pure con il pallone. Davanti al microfono ha da poco prodotto il suo primo album tuttavia sembra dimostrare un buon feeling pure con la sfera di cuoio.

Per far conoscere le sue grandi doti balistiche ha anche taggato la seguitissima pagina “Chiamarsi bomber”.

La cantautrice e rapper si è da poco esibita al festival di Sanremo ma ha dimostrato di essere pronta pure per partecipare al campionato di serie A… femminile.

Il talento viaggia sui social: i palleggi con cui Madame ringraziò Cristiano Ronaldo impazzano sul web

La giovanissima Madame oltre a farsi notare per la sua splendida voce è riuscita a catturare l’attenzione degli amanti del calcio. La sua esibizione di palleggi era già stata ammirata nel 2019 quando la cantautrice veneta aveva ricambiato un apprezzamento di Cristiano Ronaldo. Sì, proprio dell’asso portoghese, che in quella circostanza aveva postato un video dal suo terrazzo con “Sciccherie”, il brano che ha fatto acquisire a Madame grande fama a livello nazionale, in cui quest’ultimo faceva da cornice sullo sfondo. In compenso, per far arrivare il suo apprezzamento, la cantante ha risposto inviando un video in cui palleggiava a bordo piscina.

In quel momento è quindi emersa la sua passione per il calcio. Il video è stato nuovamente rilanciato dalla giovane cantante e la sua performance c’è da giurarlo è capace di lasciare a bocca aperta.

La cantante si è da poco esibita sul palco di Sanremo con il brano inedito “Voce” che le ha consentito di concludere all’ottavo posto nella sezione Campioni. Nel corso del festival si è anche aggiudicata il premio “Lunezia” per il valore musical-letterario del suo “pezzo” e il premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo.

Pochi giorni fa è invece uscito “Madame”, il suo primo album ufficiale, composto da 16 tracce.