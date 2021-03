Secondo il britannico talkSPORT, anche l’Everton di Ancelotti è pronto a fare un’offerta al Napoli per Koulibaly

L’Everton questa estate farà sul serio per Kalidou Koulibaly: Carlo Ancelotti vuole strappare al Napoli il suo centrale difensivo, secondo quello che riporta il media inglese talkSPORT, molto addentro alle vicende del calciomercato britannico.

Ancelotti ha allenato senegalese nei 18 mesi partenopei, prima di esser esonerato dal Napoli e passare pochi giorni dopo a sedersi sulla panchina della seconda squadra di Liverpool in un turbolento dicembre 2019. Secondo il portale inglese, Koulibaly è stato valutato 89 milioni di sterline l’anno scorso da Aurelio De Laurentiis: il difensore è stato accostato in passato a Liverpool e Manchester United.

Koulibaly-Ancelotti: acquisto per l’assalto alla Champions

Secondo Alex Crook di talkSPORT, Ancelotti avrà un aiuto finanziario importante nella finestra estiva di mercato: nell’ambito degli acquisti è prevista un’offerta alta ma non da 89 milioni di sterline per Koulibaly. “Ancelotti sarà sostenuto quest’estate dal club. Quest’anno l’Everton non sarà all’altezza di contendere un posto in Champions League. Ancelotti, però, è ritenuto dai Toffees per arrivare a questo tipo di sfide”.

“Koulibaly ha lavorato al Napoli con Ancelotti, si conoscono bene. Lo scorso anno, c’era una richiesta di 89 milioni di sterline, ma visto l’andamento dell’economia globale, quel prezzo sarà drasticamente ridotto ora. Ancelotti vorrebbe concludere questo affare.”

Koulibaly è a Napoli dal 2014, collezionando 276 presenze ed 11 gol con la maglia azzurra.