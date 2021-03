Insolita la proposta di Van Basten: l’ex campione del Milan pensa che senza fuorigioco il calcio possa diventare più bello

Non ha voglia di dire cose scontate, non si limita alla diplomazia. Marco Van Basten va oltre: quando dice una cosa, fa scalpore. La gente ne parla, commenta le sue dichiarazioni. Divide le piazze, quando erano piene. L’ex attaccante del Milan, dopo aver fatto arrabbiare i tifosi del Napoli per aver sostenuto che lo scudetto 1990 avesse avuto rilievo ‘politico’, si è ripetuto, stavolta senza offendere nessuno, ma comunque facendo riflettere.

Intervenuto a ‘Sky Sports.uk’, l’ex campione olandese ha proposto di abolire il fuorigioco, un modo per rendere il calcio più interessante, più spettacolare. Queste, testualmente, le sue parole: “Sono sempre stato critico circa la regola del fuorigioco perché sono convinto che non sia una buona regola, è una norma che blocca lo spettacolo del calcio. Vorrei dimostrare che il calcio è possibile anche senza la regola del fuorigioco”.

Van Basten e il fuorigioco da eliminare

Il cigno di Utrecht ha aggiunto: “Sono convinto che il calcio sarebbe migliore senza il fuorigioco. Il calcio è un gioco fantastico, ma penso ancora che dobbiamo fare molto di più per renderlo migliore, più spettacolare, più interessante, più emozionante”. Non è la prima volta, d’altronde, che Van Basten porta avanti la sua tesi, convinto che eliminare questa regola sia un primo passo verso un ritorno alla spettacolarità del calcio.

Il fuorigioco è una regola storica di questo sport e fa sempre discutere perché è difficile calcolarlo. Si tratta di centimetri, ci sono errori ogni domenica. Le squadre vengono costruite in base al fuorigioco, si scelgono i difensori rapidi per salire con la linea, gli attaccanti scaltri ad eluderlo. Inzaghi, in questo, è stato maestro. Poi arriva Van Basten: eliminiamolo. Ma non accadrà. Purtroppo. O per fortuna?