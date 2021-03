Come riporta ‘Il Corriere di Bergamo’, Zapata potrebbe lasciare Bergamo a fine stagione per trasferirsi in Inghilterra

L’Atalanta di Gasperini sta entusiasmando sia in Italia che in Europa. La squadra nerazzurra sta ottenendo risultati incredibili: due terzi posti in Serie A e un quarto di finale, l’anno scorso, di Champions contro il PSG che grida ancora vendetta.

Molti giocatori bergamaschi si sono trasferiti nei top club sia italiani che stranieri: da Kessiè, Gagliardini e al Papu Gomez. Tutte cessioni che hanno permesso all’Atalanta di fare importantissime plusvalenze, ma che non hanno compresso il progetto tecnico di Gasperini. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Duvàn Zapata potrebbe lasciare Bergamo al termine di questa stagione.

Il Chelsea punta Zapata

Come riporta ‘ Il Corriere di Bergamo’, sull’attaccante ci sarebbe il forte interessamento del Chelsea. Il club inglese ha inserito Zapata nella lista dei desideri dell’attacco, se non dovesse a riuscire ad acquisire Haaland dal Borussia Dortmund.

Sarebbe l’estate perfetta per cedere l’ex Napoli, visto che ad aprile compirà 30 anni, ma che comporterebbe la necessità prioritaria di sostituirlo con un nome che garantirebbe lo stesso numero di goal. Il giocatore in maglia nerazzurra ha collezionato 119 presenze, segnando ben 61 goal.