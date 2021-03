Infortunati Serie A: sorriso Dybala, ancora out Mkhitaryan e Dzeko

Pausa Nazionali e campionato fermo in attesa della prossima 29^ giornata di Serie A. Nove giornate alle fine dei giochi: la situazione dalle infermerie. Dybala verso il ritorno in campo, allarme in casa Roma.

Pausa Nazionali e Serie A pronta a riaprire i battenti in vista della prossima settimana con la 29^ giornata. Sono ancora tanti gli infortunati, ma attenzione agli immediati recuperi. Dybala viaggia spedito verso il ritorno in campo: la Joya dovrebbe ritornare ad allenarsi con il gruppo squadra già nei prossimi giorni e Pirlo potrebbe convocarlo in occasione del derby contro il Torino. Notizie meno confortanti per quel che riguarda Ramsey e Demiral, ancora fermi ai box e in dubbio per la prossima 29^ giornata.

Massima preoccupazione anche in casa Roma: Fonseca dovrà fare i conti con gli infortuni di Mkhitaryan, Smalling e Dzeko. Il centrocampista armeno, salvo clamorosi colpi di scena non sarà a disposizione contro il Sassuolo in vista del 29° turno di campionato. Più ottimismo per il centrale difensivo inglese e l’attaccante bosniaco, recuperabili entro una settimana.

Infortunati Serie A, buone notizie per Vidal: nel Napoli piccolo problema per Koulibaly

Buone notizie anche in casa Inter per quel che riguarda Vidal. Il centrocampista cileno potrebbe tornare a disposizione di Conte entro 10 giorni dopo l’intervento al ginocchio. Difficile la sua presenza contro il Bologna alla ripresa del campionato, ma la sensazione è che il cileno potrebbe tornare in campo nel match di recupero contro il Sassuolo o in occasione del match di campionato contro il Cagliari

Piccolo allarme in casa Napoli. Di fatto, secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, Koulibaly ha riportato una lussazione al dito della mano durante l’allenamento con il Senegal. Il centrale azzurro salterà la sfida contro l’Eswatini, ma potrebbe tornare in campo agli ordini di Gattuso già dalla prossima sfida di campionato tra Napoli e Crotone.