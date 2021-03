Brutte notizie per Mancini in vista di Bulgaria-Italia: “Berardi, Caputo e Chiellini, indisponibili per le prossime gare”

Dopo la facile vittoria contro l’Irlanda del Nord, non arrivano buone notizie dal ritiro dell’Italia in vista della gara con la Bulgaria per Roberto Mancini. In un comunicato apparso attraverso i canali ufficiali della Nazionale ci sono chiariti quali sono i calciatori che non prenderanno parte alle prossime trasferte per le gare di qualificazione a Qatar 2022. “I calciatori Domenico Berardi, Francesco Caputo e Giorgio Chiellini, indisponibili per le prossime gare con la Bulgaria e la Lituania, domani mattina lasceranno il ritiro della Nazionale e non si aggregheranno al gruppo in partenza per Sofia, per far ritorno ai club di appartenenza”.

Italia, le condizioni di Caputo, Berardi e Chiellini

Le difficoltà di Ciccio Caputo erano già state esplicitate dalle prime ore di questo pomeriggio: si tratta di un problema fisico e, dopo i check del caso, si è deciso di farlo tornare a casa, senza correre alcun rischio. A sorpresa, invece, torna a Sassuolo anche Berardi: in questo caso, però, non si ancora noto il motivo dello stop dell’esterno offensivo neroverde.

Giorgio Chiellini ha svolto terapie durante questa giornata di lavoro: il centrale della Juventus non era al meglio dopo la partita di ieri, dove ha giocato titolare, ed è stato fatto tornare a Torino per continuare il percorso di recupero.