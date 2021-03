Maurizio Sarri ha deciso dove allenare il prossimo anno? Secondo un portale turco la risposta è sì: l’ex Napoli e Juve ha trovato squadra.

E’ una vera e propria bomba di calciomercato che rischia di mandare in fumo i piani di diversi top club italiani. A Maurizio Sarri, in Serie A ci pensa seriamente la Roma per il post Paulo Fonseca, la Fiorentina di Rocco Commisso ed il Napoli per sostituire Gennaro Gattuso a fine stagione. Un ritorno di fiamma con il club partenopeo renderebbe felicissimi i tifosi, alla caccia di rivalsa vista la stagione altalenante.

Calciomercato, Sarri vola in Turchia?

Secondo il portale ‘Ajansspor’, Maurizio Sarri allenerà in Turchia: “Accordo tra Sarri ed il presidente Ali Koc: l’ex Juventus sarà il nuovo allenatore del Fenerbahce“. Il sito turco racconta di un clamoroso incontro tra l’allenatore toscano ed il presidente del club di Istanbul.

Il Fenerbahce è alla caccia di un nuovo allenatore. Attualmente, sulla panchina del club c’è Emre Belozoglu. L’ex Inter ha sostituito Erol Bulut, recentemente esonerato. In Super Lig la squadra occupa attualmente il terzo posto in classifica generale a quota 59 punti, a -2 dalla zona Champions League e a -5 dal Besiktas capolista con una gara in meno.