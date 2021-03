In casa Juventus si guarda al ritorno dalle nazionali, e proprio in quest’ottica è emersa un’ottima notizia per il tecnico Andrea Pirlo.

Sono tanti i giocatori della Juventus che in questo momento sono lontani, impegnati con le rispettive nazionali. Andrea Pirlo, dunque, ha a disposizione pochi elementi della sua rosa, come altri suoi colleghi. Il lavoro in casa Juventus è ovviamente condizionato da questo, ma lo staff tecnico evidentemente ne sta approfittando per lavorare con quelli che sono rimasti a Torino.

Allo stato attuale delle cose, infatti, sono tanti gli infortuni che attanagliano la rosa bianconera, e che ovviamente hanno condizionato anche il percorso della Juventus in campionato. La Vecchia Signora, ad oggi, è ben distante dal primo posto occupato dall’Inter di Antonio Conte. Un aspetto, quest’ultimo, che fa storcere il naso agli alti dirigenti del club, ma anche ai tifosi bianconeri che forse si aspettavano qualcosa in più dallo stesso Andrea Pirlo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, buone notizie per Pirlo: recupera il big

Insomma, al ritorno dalle nazionale tutto l’ambiente bianconero si aspetta una risposta convincente sul campo da parte della squadra bianconera. Vietato sbagliare, soprattutto perchè da dietro ci sono altre squadre che spingono e la corsa ad un posto Champions è agguerrita.

LEGGI ANCHE >>> Gasperini allo scoperto sul contratto con la Juve

Il pericolo per i bianconeri, infatti, è proprio quello di farsi risucchiare nelle retrovie, rischiando addirittura di mettere a repentaglio proprio il posto Champions. Eppure, per Andrea Pirlo arrivano buone notizie. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, ci sono speranze concrete per i bianconeri di recuperare Alex Sandro per il prossimo impegno di campionato.

Una notizia che, ovviamente, fa sorridere Pirlo ed il suo staff, in vista del prossimo impegno che vedrà di fronte proprio i bianconeri contro il Torino di Davide Nicola. La corsa Champions entrerà nel vivo proprio in questa fase, e per l’allenatore bianconero sarà necessario avere quanti più effettivi a disposizione per cercare di non sbagliare ancora.