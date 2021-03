I nuovi test effettuati dal Monopoli certificano una volta ancora l’esplosione del focolaio all’interno della squadra, che registra oggi 24 positivi.

Una squadra di Serie C si è conquistata l’attenzione delle testate giornalistiche italiane, non solamente quelle sportive, purtroppo per loro.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

La S.S. Monopoli 1966, team pugliese militante appunto nella terza serie professionistica italiana, è diventata tristemente famosa per l’incredibile situazione venutasi a verificare all’interno del gruppo squadra in merito al conto dei positivi.

Un nuovo tampone positivo fa salire il conto a 24

L’ultimo giro di test molecolari, effettuato il 26 marzo, ha portato in dote un nuovo caso di positività, facendo così salire il numero totale a 24, dei quali addirittura 15 sono calciatori. La notizia è giunta attraverso il comunicato ufficiale della società: “La S.S. Monopoli 1966 comunica che a seguito di test molecolari effettuati nella giornata di ieri, venerdì 26 marzo, è stata riscontrata una nuova positività al COVID-19 di un calciatore. Attualmente, sono 24 le positività appartenenti al gruppo squadra, di cui 15 calciatori. La Società ha prontamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo vigente, procedendo al relativo isolamento domiciliare. Lunedì 29 marzo l’intero gruppo squadra si sottoporrà ad un nuovo ciclo di test molecolari”.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus vuole gratis la stellina che piace al Barcellona

Il club milita nel gruppo C della Serie C e sta vivendo una stagione tranquilla dal punto di vista sportivo, grazie al dodicesimo posto fin qui ottenuto, che tiene il Monopoli a distanza di sicurezza da una possibile retrocessione.