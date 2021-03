Un altro calciatore positivo al Covid: dal ritiro delle Nazionali arriva l’annuncio sulla positività di un giocatore di Serie A

Non si arrestano i casi di calciatori positivi al Covid. L’ultimo che riguarda un giocatore della Serie A arriva dai ritiri della Nazionale. E’ il portiere del Bologna, Lucasz Skorupski a doversi fermare dopo essere risultato positivo al coronavirus. L’annuncio è stato dato dalla Federcalcio polacca, tramite l’addetto stampa Jakub Kwiatkowksi: “La nazionale polacca si è sottoposta a un altro test PCR per la presenza del coronavirus – il tweet con l’annuncio – Purtroppo, nel caso di Lukasz Skorupski ha dato risultato positivo”.

Il portiere del Bologna ha accusato un rialzo della temperatura nella notte tra giovedì e venerdì e da allora è stato messo in isolamento. Per la Polonia si tratta del secondo caso dopo quello di Mateusz Klich. Il portiere rossoblù salterà quindi sicuramente il match del prossimo weekend contro l’Inter.

Bologna, Mihajlovic perde Skorupski: positivo al Covid

Mihajlovic perde quindi Skorupski e contro l’Inter dovrà rinunciare al proprio portiere titolare. Diventa reale quindi per il Bologna il timore che ha accompagnato questa pausa per le Nazionali. Come già accaduto nelle due soste precedenti, l’allontanamento dai club per rispondere alle convocazioni della rappresentative nazionali è sempre un momento di rischio.

Diversi i casi di calciatori tornati poi in Italia contagiati dal Covid. E’ anche per questo che l’Inter, dopo i quattro giocatori risultati positivi prima della gara (rinviata) con il Sassuolo, sperava che l’ATS bloccasse i propri calciatori in Italia. Desiderio rimasto non esaudito. Per gli allenatori della Serie A saranno altri 4-5 giorni di preoccupazione, sperando di non dover fare i conti numerosi forfait.