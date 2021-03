Miralem Pjanic non ha intenzione di lasciare il Barcellona e la sua permanenza blocca, in favore dell’Inter, il passaggio in blaugrana di Georginio Wijnaldum.

L’ex calciatore della Juventus, Miralem Pjanic, a distanza di tempo può “tendere una mano” ai rivali dell’Inter in sfavore del Barcellona. La società blaugrana, infatti, potrebbe pensare alla cessione del bosniaco per rinforzare la squadra con Georginio Wijnaldum, 30enne attualmente in forza al Liverpool che piace anche alla squadra di Antonio Conte. Pjanic non ha alcuna intenzione di lasciare la Spagna. Più volte ha affermato di trovarsi molto bene al Barcellona, ragion per cui ciò impedirebbe al club catalano di ottenere spazio in rosa e un vantaggio economico dalla cessione di Pjanic per fare spazio al nazionale olandese.

Wijnaldum piace a Inter e Barcellona: Pjanic può “aiutare” i nerazzurri

A riferirlo è il Daily Mail, che sottolinea come l’ingaggio di Wijnaldum sia il principale problema per il Barcellona. Questo ostacolo potrebbe aprire la strada all’Inter. I nerazzurri hanno spazio per accogliere il giocatore e, con la possibilità concreta di vincere lo scudetto, l’appeal cresce. Il grande interesse è suscitato soprattutto dal fatto che il centrocampista lascerà il Liverpool a parametro zero in estate, ma nessuno scenario va escluso.