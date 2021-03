Gigi Buffon verso l’addio alla Juve: vorrebbe giocare di più. Ma se non arrivassero proposte all’altezza è pronto a dire addio al calcio

Le strade di Gigi Buffon e della Juventus potrebbero essere giunte a un bivio. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, ci sono sempre più probabilità che la seconda avventura in bianconero di uno dei più forti portieri della storia sia giunta alla fine.

Infatti, nonostante l’età (43 anni), Buffon si sente in gran forma, come ha spesso avuto modo di dichiarare. Il ruolo di secondo portiere gli starebbe perciò stretto e l’idea di passare un’altra stagione prevalentemente in panchina non lo ispirerebbe per niente.

Buffon, due opzioni per il futuro: titolare in una piazza importante o ritiro

Le opzioni su cui starebbe riflettendo in questo momento il numero 77 bianconero sarebbero due: un’esperienza altrove, ma da titolare, o il ritiro dal calcio giocato.