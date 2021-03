Come riporta il ‘Telegraph’, il Real Madrid avrebbe puntato Romelu Lukaku tra gli attaccanti da comprare per la prossima stagione

L’Inter, dopo l’uscita dalla Champions e l’eliminazione dalla Coppa Italia, ha incominciato a volare in campionato. La squadra di Antonio Conte è saldamente prima in classifica con 6 punti di vantaggio sul Milan e 10 punti sulle terze Atalanta e Juventus.

Tra gli assoluti protagonisti dei lombardi c’è, sicuramente, Romelu Lukaku. L’attaccante, arrivato in Italia nell’estate del 2019 dal Manchester United, ha collezionato 26 presenze in Serie A, segnando la bellezza di 19 reti e servendo 7 assist. Il belga è tra i migliori attaccanti in circolazione e, ovviamente, ha attirato l’interesse delle migliori squadre europee.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Real Madrid su Lukaku

Come riporta il quotidiano inglese ‘Telegraph‘, Lukaku sarebbe stato inserito nella lista dei possibili acquisti in attacco del Real Madrid. Il patron spagnolo Florentino Perez vuole acquisire un grande attaccante per la prossima stagione per iniziare un ciclo vincente.

LEGGI ANCHE >> Inter, scelto il profilo con cui sostituire Martinez o Sanchez

Sulla cima della lista ci sarebbero anche Erling Halland del Borussia Dortmund e Kylian Mbappé del PSG, ma entrambi i calciatori lascerebbero i propri club d’appartenenza solo per cifre assurde che il Real, causa mancati incassi dovuti alla Pandemia, non potrebbe garantire.