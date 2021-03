De Laurentiis vuole ridurre il monte ingaggi ed è pronto ad ascoltare offerte per tutti i big: Koulibaly, Fabian Ruiz, ma anche Osimhen

Lo disse a inizio stagione Aurelio De Laurentiis, durante il ritiro di Castel di Sangro: “Con offerte importanti non ci sono incedibili”. E ora il patron azzurro sarebbe pronto a passare dalle parole ai fatti.

Con un monte ingaggi non più gestibile in periodo di crisi economica da Covid, ADL sarebbe pronto ad ascoltare offerte per diversi big. Kalidou Koulibaly, ad esempio, che ha richieste dall’Inghilterra (in particolare dal Liverpool) e che con i suoi 6 milioni netti a stagione, 12 lordi, rappresenta un vero e proprio macigno per le casse del Napoli.

Napoli, i big in lista di partenza: Koulibaly, Fabian, Osimhen

Poi, Fabian Ruiz, che secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbe finito nel mirino delle big della Liga (Real, Barcellona e Atletico). Lo spagnolo non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto in scadenza tra due stagioni e il suo cartellino avrebbe una valutazione intorno ai 50 milioni di euro.

Attenzione anche a quel Victor Osimhen acquistato in estate per 70 milioni (la cifra più alta mai spesa dal Napoli per un singolo calciatore) e che finora, anche a causa dei continui infortuni, non ha reso per come ci si aspettava. Per non cadere in una minusvalenza, tuttavia, per il nigeriano servirebbe un’offerta davvero super.

A questi nomi, aggiungiamo quelli che hanno già un piede fuori dalla porta: Hysaj e Maksimovic (in scadenza a giugno, che già da tempo hanno cominciato a guardarsi intorno) e Bakayoko.

Il francese, arrivato in prestito dal Chelsea su espressa richiesta di Gattuso, dovrebbe fare rientro alla casa madre nel caso di addio, sempre più probabile, del tecnico calabrese.