Pastore pronto a volare in America: offerte dalla Mls per l’argentino. Così la Roma risparmierebbe un bel po’ di soldi

Secondo quanto riporta il quotidiano ‘Il Messaggero’, sarebbe ai titoli di coda la fallimentare avventura di Javier Pastore con la maglia della Roma.

Acquistato nell’estate 2018 dal Paris-Saint Germain per 15 milioni di euro, il Flaco non ha mai convinto (appena 32 presenze e 4 reti in tutte le competizioni con la maglia giallorossa). Quest’anno il calciatore è ai margini della rosa e non è addirittura mai sceso in campo.

Pastore vola in America? Due offerte dalla MLS

Così, nonostante un contratto fino al 2023 e un ingaggio pesante (4,5 milioni netti all’anno), Pastore si sarebbe convinto ad ascoltare offerte. La destinazione più probabile parrebbe la MLS statunitense: in particolare, le squadre maggiormente interessate all’ex nazionale argentino sarebbero Dallas e Atlanta.

Inutile dire che la Roma dei Friedkin sarebbe ben disposta a svincolare il giocatore, con le risorse risparmiate per l’ingaggio potrebbero essere utilizzate per il calciomercato.

I giallorossi vorrebbero riuscire a piazzare anche altri nomi nella lista degli esuberi, come Federico Fazio e Davide Santon. Pure per loro si attendono offerte, mentre Juan Jesus si svincolerà a fine stagione.