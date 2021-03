“Il Real Madrid prenderà Haaland”, il giornalista Josep Pedrerol durante l’ultima puntata di “El Chiringuito Tv” ha dato questa bomba di mercato.

La notizia interessa i tifosi del Real Madrid, gli appassionati di calcio internazionale in generale ma anche i sostenitori della Juventus. Se Florentino Perez decidesse di fiondarsi su Haaland, abbandonerebbe la pista del ritorno di Cristiano Ronaldo.

Il sogno dei blancos è l’accoppiata Haaland-Mbappè, una doppia operazione che supererebbe i 300 milioni di euro, denaro che potrebbe arrivare attraverso delle cessioni importanti.

Secondo quanto raccontano i colleghi di “El Chiringuito Tv”, potrebbe partire Benzema in tal caso e ci sarebbe poi anche un discorso già avviato con il Manchester United per Varane.

La storia su Instagram con Odegaard che ha fatto impazzire i tifosi del Real Madrid

Secondo quanto raccontano i colleghi di El Chiringuito Tv, ci sarebbe anche già la cifra per l’assalto ad Haaland: 150 milioni di euro per piegare le resistenze del Borussia Dortmund.

La Norvegia intanto sta affrontando gli impegni di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 allenandosi a Marbella e, proprio dal ritiro della Nazionale, Haaland nei giorni scorsi ha mandato un segnale che ha fatto impazzire i tifosi blancos.

La sua Nazionale combatte in un girone molto duro in cui sono anche Turchia e Olanda. Haaland e compagni hanno battuto 3-0 Gibilterra ma la Turchia li ha battuti con lo stesso risultato.

L’attaccante del Borussia Dortmund ha postato una storia su Instagram in compagnia di Martin Odegaard, talento di proprietà del Real Madrid in prestito all’Arsenal definendolo hermano che in spagnolo significa fratello. L’utilizzo di un termine iberico ha generato l’entusiasmo dei tifosi del Real Madrid sui social.

I numeri di Haaland sono impressionanti, ha fatto più gol che partite al Borussia Dortmund considerando tutte le competizioni. 33 reti e 8 assist in 31 presenze formano il bottino che fa impazzire Florentino Perez.

A Madrid, quindi, prende quota sempre di più l’ipotesi di un investimento shock per campioni giovani, con la prospettiva di tanti anni da poter dedicare al Real, piuttosto che il ritorno di Cristiano Ronaldo.