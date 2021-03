Mistero sul rinnovo di Donnarumma con il Milan. Fumata bianca ancora lontana e occhio al possibile inserimento della Juventus. Il club bianconero potrebbe valutare il potenziale addio di Szczesny

Quale sarà il futuro di Donnarumma? Rinnovo in stand-by e appuntamento a fine campionato. La sensazione è che il portiere rossonero vorrà darà priorità al Milan, ma tutto dipenderà dall’offerta che i rossoneri decideranno di presentare. 9-10 milioni le richieste dell’entourage del portiere rossonero, circa 8 milioni la proposta che il Milan potrebbe presentare al suo portiere.

Donnarumma vorrebbe aspettare la fine del campionato per valutare il possibile accesso alla prossima Champions League. A quel punto il portiere classe 1999 darà priorità all’offerta del Milan, ma attenzione anche a nuovi possibili scenari. La Juventus osserva interessata e non è escluso che Paratici possa inserirsi nella corsa al giocatore in caso di fumata nera tra Donnarumma e il Milan.

Rinnovo Donnarumma: il Milan attende, la Juventus alla finestra

Donnarumma valuterà il da farsi a fine campionato. Massima concentrazione sulla corsa scudetto e il piazzamento in Champions League, poi si ragionerà sul contratto e sul prossimo futuro. Mino Raiola attenderà l’offerta rossonera ma, come detto, occhio all’interessamento della Juventus e al possibile affondo anche da parte del Manchester United, altro club interessato al portiere classe 1999.

La Juventus potrebbe mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 10 milioni di euro a stagione, ma a quel punto valuterà il possibile addio di Szczensy. La cessione del portiere polacco frutterebbe ai bianconeri un incasso di circa 35-40 milioni di euro, cifra da rinvestire sul mercato o sul contratto di Donnarumma per i prossimi 4-5 anni. Un piano complicato, ma non impossibile da mettere in atto. Tutto dipenderà dalla decisione dell’estremo difensore rossonero.