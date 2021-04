La gioia della vittoria contro la Lituania per la Nazionale dell’Italia si è appannata subito. Quattro membri dello staff tecnico, infatti, sono risultati positivi al coronavirus.

Al termine di Lituania-Italia la FIGC ha comunicato novità sugli ultimi tamponi processati. Attraverso questi è stata ritrovata la positività al coronavirus di quattro membri dello staff tecnico della Nazionale. In realtà, come da Protocollo UEFA, era stato eseguito uno screening a tutto il gruppo lo scorso 29 marzo all’arrivo a Sofia, in Bulgaria. Il test molecolare aveva dato risultato negativo per tutti i membri della squadra e staff. Ma la mattina seguente una persona dello staff tecnico aveva avvertito alcuni sintomi. Ulteriori approfondimenti hanno evidenziato una faringodinia. A scopo cautelativo il soggetto era stato isolato e fatto rientrare a casa. Per tale motivo non era presente con la squadra in Lituania. Al suo rientro in Italia, un ulteriore tampone svolto ha dato poi esito positivo.

Nazionale, quattro membri dell’Italia positivi al coronavirus

Il risultato aveva chiaramente allarmato e infatti la FIGC nel comunicato a riguardo dettaglia la procedura seguita: “Pertanto, successivamente, gli altri membri dello staff che avevano intrattenuto rapporti di vicinanza sono stati anche loro isolati a Vilnius (Lituania) e sottoposti immediatamente a nuovo test molecolare, il cui risultato per tre di essi è stato comunicato positivo nei minuti successivi alla conclusione della gara Lituania-Italia. Naturalmente, tutti i soggetti positivi sono stati esclusi dalla delegazione”.

Al momento non sono stati resi noti i nominativi dei soggetti direttamente interessati dell’Italia. C’è timore per la diffusione del contagio, ma al momento non esiste ragione per preoccuparsi dati i risultati dei restanti tesserati.