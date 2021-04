La Juventus è la squadra di serie A con la spesa più alta per le commissioni degli agenti sportivi nel 2020, sorprendono Roma e Inter

Come ogni anno la Figc ha pubblicato i dati relativi alla spesa dei club di serie A per le commissioni agli agenti sportivi. Nel 2020, le 20 società della massima serie hanno speso 138 milioni per soddisfare le richieste dei procuratori e assicurarsi i calciatori desiderati.

La crisi è sembrata piuttosto netta e basta paragonare il dato con quello registrato nel 2019 per comprendere la flessione. L’anno precedente infatti erano stati versati quasi 188 milioni di euro. Una differenza di cinquanta milioni che equivale a circa un terzo.

In testa, la squadra che spende di più è la Juventus. I bianconeri sotto questa voce hanno accumulato pure nel 2020 la cifra maggiore: circa 21 milioni di euro (20,8). La classifica è chiusa dallo Spezia, che ha versato agli agenti sportivi bonifici per poco meno di 1 milione di euro: 876 mila euro. Sotto la cifra a sei zero è rimasto pure il Crotone: 962 mila.

Entrambe sono arrivate in serie A dalla B e pertanto la cifra è relazionata pure alla differenza di categoria.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Commissioni agenti sportivi: Juventus in testa, completano il podio Roma e Milan

Il primato della Juventus è stato messo a dura prova dalla Roma. I giallorossi hanno speso poco meno dei bianconeri. Dal club capitolino sono finiti nelle tasche dei procuratori 19.2 milioni di euro.

Il podio delle squadre meno parsimoniose vede al terzo posto il Milan, che di milioni in questo caso ne ha spesi 14.3.

Proseguendo verso il basso, il Napoli occupa il quarto posto (12.1 milioni). L’Inter si attesta soltanto al sesto posto (9.1). Davanti ai nerazzurri c’è infatti pure la Fiorentina che ha speso 9.7 milioni.

LEGGI ANCHE >>> Pogba torna alla Juventus grazie al suo amico bianconero

Questa la classifica completa: Juventus 21, Roma 19.2, Milan 14.3, Napoli 12.1, Fiorentina 9.7, Inter 9.1, Atalanta 6, Sassuolo 5.8, Lazio 5.6, Bologna 5.5, Parma 4.9, Sampdoria e Udinese 4, Hellas Verona 3.9, Genoa e Torino 3.5, Cagliari 3.4, Benevento 1, Crotone 0.9, Spezia 0.8.