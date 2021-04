La Macedonia del Nord ha battuto la Germania con un goal di Elmas. L’agente del calciatore del Napoli ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli

Nel calcio ci sono alcune leggi non scritte e una di queste è che quando si lascia il club d’appartenenza per la propria Nazionale un calciatore si rigenera. L’ultima dimostrazione di questa legge riguarda il giocatore del Napoli Eljif Elmas.

Il centrocampista, che in questa stagione in maglia azzurra ha collezionato 35 presenze, ieri sera, ha siglato il goal decisivo per la vittoria storica della Macedonia del Nord contro la Germania per 1-2. Elmas non è mai stato tra le prime scelte di Gattuso ed ha giocato in vari ruoli. Di questo ne ha parlato George Gardi, agente del calciatore, a Radio Kiss Kiss Napoli:

” Elmas è una mezzala”

”Goal alla Germania? Era molto felice perché ha compiuto un’impresa storica. Negli ultimi quattro match con la Nazionale ha siglato tre reti, ha numeri più da attaccante che da centrocampista. Si carica la squadra sulle spalle”. Gardi ha poi proseguito l’intervista:

“Il vero ruolo di Elijif? La mezzala in un centrocampo a tre. A Napoli si gioca il posto da trequartista e ala sinistra, ma non sono i suoi ruoli e sta trovando qualche difficoltà. Può fare il trequartista, ma gioca al meglio delle sue possibilità quando parte da lontano. Futuro? Ama Napoli, non credo che ci saranno dei problemi per la sua permanenza”.