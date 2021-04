Tiago Pinto sta disegnando il progetto della nuova Roma. I giallorossi sono ancora impegnati su due fronti: da un lato la ricerca della qualificazione in Champions e dall’altro invece la corsa Europa League, competizione in cui la formazione capitolina sarà impegnata con l’Ajax.

“La Gazzetta dello Sport” ha svelato le strategie che hanno in mente a Trigoria. La Roma avrebbe già avuto due giorni fa un incontro con gli agenti di due calciatori per i quali si stanno facendo diversi pensieri: Olivier Giroud e Teun Koopmeiners.

Il primo potrebbe essere il sostituto di Edin Dzeko, il cui futuro nella capitale è tutt’altro che scontato.

Calciomercato Roma: Koopmeiners e Giroud nel mirino del general manager Tiago Pinto

Fra i due nomi quello che stuzzica maggiormente la dirigenza giallorossa è quello del calciatore dell’Az Alkmaar. Il centrocampista olandese Teun Koopmeiners è uno dei principali profili messi in vetrina nelle ultime stagioni dall’Eredivisie. Il classe 1998 ha già accumulato una discreta esperienza in patria, in cui ha evidenziato pure un rapporto privilegiato con il gol. Per portarlo a Roma, l’impressione è che la società di Friedkin debba scucire circa 20-25 milioni di euro. Per Koopmeiners, i giallorossi potrebbero avere anche la concorrenza di Milan e Napoli.

Olivier Giroud invece è una delle opzioni per quanto riguarda l’attacco. Il suo rapporto con il Chelsea potrebbe essere arrivato definitivamente al capolinea. Il francese guadagna circa 5 milioni di euro