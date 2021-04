Il Milan segue Josip Ilicic dell’Atalanta. Il club rossonero vorrebbe strapparlo alla Dea già a fine stagione. L’agente del calciatore è al lavoro.

Il Milan segue con attenzione Josip Ilicic. L’attaccante dell’Atalanta è finito nel mirino dei rossoneri. In vista della finestra estiva di calciomercato, Paolo Maldini potrebbe provare l’assalto al calciatore di Gian Piero Gasperini. Lo sloveno parte dalla panchina nella sfida di quest’oggi contro l’Udinese di Luca Gotti.

Calciomercato Milan, piace Ilicic

Josip Ilicic piace al Milan. Come riporta ‘Sky Sport’, il rapporto con Gian Piero Gasperini non sta vivendo il momento migliore. Proprio per questo motivo, a fine stagione, il calciatore potrebbe decidere di lasciare Bergamo. La voglia del calciatore di giocare in un importante club esiste ed è concreta. Il suo agente è già in contatto con Paolo Maldini: al lavoro per provare a portarlo al Milan.

Tutto, però, dipenderà dalla richiesta economica dell’Atalanta. Il club rossonero sarebbe disposto a prenderlo per una cifra che si aggira intorno ai 6-7 milioni di euro. La famiglia Percassi, però, potrebbe alzare la posta e chiede anche 12 milioni di euro. A quelle cifre il buon esito della trattativa pare piuttosto complesso vista la carta d’identità del ragazzo.