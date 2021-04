Fonseca: “Prendiamo troppi gol, con l’Ajax non sarà facile”

Le parole di Paulo Fonseca dopo il pareggio per 2-2 contro il Sassuolo: “È stata una gara aperta, la Champions non è ancora sfumata”

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo il pareggio per 2-2 dei giallorossi a Reggio Emilia contro il Sassuolo

“Dal punto di vista strategico abbiamo fatto una buona partita. È stata una gara aperta, con opportunità per entrambe le squadre. Il Sassuolo ha avuto iniziativa, ma anche noi abbiamo creato situazioni. Non mi aspettavo di subire il secondo gol del Sassuolo, ma è merito loro”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Fonseca: “Conto di avere Smalling con l’Ajax”

Amarezza per il pareggio? La Champions è definitivamente sfumata? “Nessuna amarezza. Continuiamo la lotta per il quarto posto, ma ora pensiamo all’Ajax in Europa League. Sarà una partita molto difficile“.

Ha fatto le sue scelte in vista dell’Ajax? “Ho scelto la migliore squadra per questa partita, non ho pensato alla coppa. Abbiamo molti problemi, ma ho pensato solo al Sassuolo”.

LEGGI ANCHE>>> Serie A, la cronaca di Sassuolo-Roma 2-2

Quando rientra Smalling? “Vediamo come starà in settimana, sta recuperando bene. Conto di averlo per la prossima”.

Prendete troppi gol? “Sì, anche se nel secondo gol c’è pure il merito del Sassuolo. È vero che dobbiamo prestare maggiore attenzione quando stiamo vincendo”.