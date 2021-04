Alle 20.45 in campo l’ultimo match di questo sabato di Serie A, allo stadio Dall’Ara scendono in campo Bologna ed Inter.

Un sabato avvincente di Serie A, quello che abbiamo vissuto fino a questo momento, e che si chiuderà con la capolista chiamata a legittimare la propria posizione di classifica in quel dello stadio Dall’Ara. Posticipo avvincente in programma alle 20.45, con l’Inter che dovrà dare il segnale necessario a tutto il campionato per mostrare in maniera chiara di essere assolutamente la protagonista di questa stagione.

Il Milan è ancora dietro, anche se a debita distanza rispetto ai nerazzurri. La Juventus, invece, pare definitivamente tagliata fuori dal discorso Scudetto, anche se mancano diverse settimane e tutto può ancora succedere. Proprio per questo l’Inter dovrà ripartire col piede giusto, dopo la sosta delle nazionali, e mostrare una prova di forza per chiarire apertamente quanto la squadra di Conte abbia fame di successi.

Di fronte, però, un avversario particolare. Il Bologna è una squadra che ha mostrato grande personalità nel corso della stagione, incappando però in qualche prova poco brillante. Vero è che ad oggi i felsinei arrivano da due vittorie consecutive, e proprio questo rappresenta un segnale chiaro che l’Inter dovrà prontamente cogliere. Guai a sottovalutare i rossoblu in un momento cosi delicato come questo, dove ogni partita mette a disposizione punti preziosi per raggiungere i propri obiettivi.

Bologna-Inter, le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1) Ravaglia; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. All.: Mihajlovic

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro, Lukaku. All.: Conte