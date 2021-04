Alle 15 si accende il pomeriggio di Serie A per questo turno alla vigilia di Pasqua. Scendono in campo anche Lazio e Spezia.

La Lazio è chiamata a dare segnali chiari a tutto l’ambiente. La corsa Champions è entrata nel vivo, ed il campionato si è ormai avviato verso la sua fase finale, dove ogni punto può risultare decisivo per arrivare ai propri obiettivi. Quello della squadra di Simone Inzaghi, è più che noto, rappresenta proprio l’arriva tra le prime quattro in classifica e confermare la propria presenza all’interno del panorama europeo.

I tifosi hanno voglia, il prossimo anno, di rifarsi dopo l’eliminazione subita quest’anno per mano del Bayern di Monaco, ma serve ovviamente fare di tutto in questa fase finale. Ogni gara, come detto, rappresenta l’occasione per portare a casa punti pesanti, che possano alla fine consentire di agguantare i propri obiettivi. Oggi, però, l’impegno è molto più complicato di quello che può sembrare sulla carta.

Lo Spezia, infatti, è di sicuro una delle compagini più difficili da affrontare all’interno del panorama Serie A. La squadra di Vincenzo Italiano gioca un buon calcio, al punto da permettere allo stesso allenatore di essere accostato anche ad alcune big del nostro calcio. Ovviamente un discorso che si riprenderà alla fine della stagione, ma la verità è che lo Spezia ha mostrato tante buone cose nel corso dei mesi.

Resta, però, tanto da fare ancora alla squadra ligure per firmare la propria permanenza in Serie A. Ecco perchè anche la sfida contro la Lazio rappresenta, al netto dei valori individuali e di squadra, l’occasione per portare punti pesanti a casa.

Lazio-Spezia, le probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Pereira, Lulic; Immobile, Correa. All.: Inzaghi.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Terzi, Chabot, Bastoni; Leo Sena, Ricci, Maggiore; Verde, Piccoli, Gyasi. All.: Italiano.