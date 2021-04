Gasperini dopo il successo sull’Udinese: “Oggi abbiamo dominato, è giusto alimentare le nostre ambizioni. Per Muriel niente di grave”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo per 3-2 degli orobici in casa contro l’Udinese.

“Abbiamo dominato a lungo la partita, al di là dei due gol l’Udinese non ha creato molto. Sono stati in grado di riaprire due volte la gara, ci hanno sicuramente creato un po’ di apprensione. Ma nella globalità della gara il risultato è stato più stretto di quello che si è visto in campo”.

Gasperini: “Abbiamo la testa più libera dei nostri avversari”

Sulle ambizioni dell’Atalanta: “Lo dice la classifica, ma anche gli scontri diretti: abbiamo fatto spesso bene, è giusto alimentare le nostre ambizioni. Quest’anno il campionato è diverso, nessuna big è rimasta attardata. La classifica è cortissima, possiamo dire che abbiamo la testa un po’ più libera rispetto agli altri. Non dico che non abbiamo nulla da perdere, ma sicuramente siamo molto motivati per conquistare un traguardo importante”.

“Oggi la squadra ha fatto molto bene – ha proseguito Gasperini – soprattutto in fase offensiva. Nel finale si è vista un po’ di stanchezza, che con i cambi siamo riusciti a tamponare. Ma anche la nostra fase difensiva può diventare un punto di forza nelle ultime nove partite, dieci con la finale di coppa”.

Chiusura sulle condizioni di Muriel e Gosens, usciti dopo 45 minuti. “Muriel ha avuto un problema fisico, un risentimento alla schiena, ma non dovrebbe essere niente di serio. Gosens è stato sostituito per scelta tecnica, ha avuto meno occasioni di allenarsi giocando a quattro”.