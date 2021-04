Genoa-Fiorentina è ferma sull’1-1. La rete di Mattia Destro sblocca il match. Ma c’è una brutta notizia che riguarda Strootman.

Genoa-Fiorentina resta sull’1-1 firmato da Mattia Destro, bravo a sfruttare l’assist di Scamacca ed a portare i suoi in vantaggio. Ci ha pensato poi Vlahovic a rimettere il match in parità. I genoani, però, devono fare i conti con un’ammonizione pesantissima che rischia di complicare le cose. I guai sembrano essere all’orizzonte per la squadra di Davide Ballardini.

Genoa-Fiorentina, ammonizione pesante per Strootman

Non inizia nel migliore dei modi la gara allo stadio Luigi Ferraris. Il Genoa, nonostante il vantaggio, deve fare i conti con un’ammonizione pesantissima. Kevin Strootman, infatti, è finito sulla lista dei cattivi per un fallo ai danni di Pulgar dopo soli cinquantacinque minuti di gioco. L’arbitro Maresca non ha avuto dubbi e non ha esitato nell’estrarre il primo provvedimento disciplinare del match del ventinovesimo turno di Serie A 2020/2021.

Il centrocampista olandese era nella lista dei diffidati. Per tale motivo, dunque, sarà costretto a saltare il prossimo match contro la Juventus di Andrea Pirlo. La sfida contro i bianconeri è in programma la prossima domenica alle ore 15:00 all’Allianz Stadium di Torino.