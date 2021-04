L’Inter non può ancora pianificare il futuro per l’incertezza legata al destino della società: il mercato, al momento, è fermo

Lo scorso anno, di questi tempi, l’Inter pianificava il colpo Hakimi, un acquisto svolta per puntare concretamente allo scudetto (che è vicino). Ora, la situazione è diversa. Nonostante il primo posto, la brillantezza dei risultati e la fluidità di manovra che sta conducendo al tricolore, l’Inter è ferma, sospesa, in una fase di stand-by.

Non può ancora pianificare il futuro perché le incertezze legate al club si riflettono sul mercato. Non c’è un budget a disposizione, non è stato ancora pianificato nulla. Si attendono novità: la società verrà ceduta? Cosa ne sarà degli attuali proprietari? Conte lo sa bene e sa che ogni suo desiderio di questi giorni potrà essere realizzato, nel caso, solo in futuro.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, si punta Maksimovic

Un solo colpo è già pronto, per l’Inter, ed è quello di Nikola Maksimovic, difensore che sta per svincolarsi dal Napoli. Ha il contratto in scadenza nel 2021 e non rinnoverà. In estate sarà libero a zero di firmare per qualsiasi altro club. L’Inter ci sta provando da tempo col suo procuratore, Ramadani, e sa bene che il serbo, anni 30, sarebbe una buona soluzione, perché è un centrale abituato a giocare in una difesa a tre.

LEGGI ANCHE >>> Donnarumma non decide e per il Milan ne spunta un altro

Lo faceva col Torino, non col Napoli, ma ha sempre avuto una certa propensione a giocare a tre. Maksimovic, scrive ‘Tuttosport’, dovrebbe sostituire Ranocchia, che andrà via. Poi si penserà ad altri acquisti. L’Inter, al momento, riflette, prova a sondare il terreno, programma i prossimi colpi e individua le necessità per migliorare l’organico. Ma potrà agire solo quando ci saranno certezze societarie. Certezze che, al momento, ancora vacillano.