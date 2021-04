Filippo Cornacchia, giornalista di Tuttosport, ai microfoni di CMIT TV di Calciomercato.it ha parlato del futuro di CR7

La Juventus sta vivendo un periodo non facile. Dopo l’eliminazione dalla Champions ad opera del Porto e della sconfitta contro il Benevento, il caso di Dybala, Arthur e Mckennie pescati dai carabinieri a violare norme anti-Covid, di certo, non ha aiutato tutto l’ambiente bianconero.

Tutti nella Juve sono stati criticati per gli scarsi risultati ottenuti: dai dirigenti, passando per Andrea Pirlo, a Cristiano Ronaldo. Proprio sul portoghese si sono susseguite molteplici indiscrezioni di calciomercato che vorrebbero un suo ritorno al Real Madrid. Del futuro di CR7 ne ha parlato il giornalista di Tuttosport Filippo Cornacchia ai microfoni di CMIT TV di Calciomercato.it:

“Futuro di Ronaldo? Rimane alla Juve all’80%. Se dovesse succedere che nelle prossime settimane dovesse arrivare un club che gli offrirebbe un contratto importante e delle prospettive di vittorie di trofei immediate, non è da escludere allora che lasci il club bianconero. Il portoghese è sereno, ma di certo non è felicissimo per l’eliminazione prematura dalla Champions e dal fatto che la Juve non vincerà lo Scudetto”.

La Juve, al terzo posto insieme all’Atalanta, dista dall’Inter capolista ben 10 punti ed ha soli 2 punti di vantaggio sul Napoli quinto. Le prossime quattro sfide contro Torino, la squadra di Gattuso, Genoa ed Atalanta saranno decisive per il futuro della squadra di Pirlo.